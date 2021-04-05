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Предустановленный видеоплеер Xiaomi научили скачивать видео из соцсетей
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Китайские прошивки всегда отличались более широкими возможностями, чем стоковый Android или iOS. Вот и сейчас встроенный в MIUI плеер Xiaomi Mi Video (Mi Видео) научился скачивать видео из таких соцсетей как Instagram, Facebook и Twitter.
Для того, чтобы начать скачивание, пользователя достаточно вставить ссылку на видео. Как пишет AdimorahBlog, прямо сейчас Mi Видео поддерживает воспроизведение роликов в форматах MKV, MP4, M4V, MOV, AVI и т.д.
Новая функция доступна в плеер версии 2021040200. Скачать и установить его могут все владельцы смартфонов Xiaomi с глобальной версией MIUI. Общий вес обновления составляет около 60 МБ. Что самое интересное, свежая версия приложения также доступна и в магазине Google Play.