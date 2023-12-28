Преследование преследователей: эксперты предложили улучшить защиту трекеров Apple

24-часовая ротация идентификаторов Apple, призванная обеспечить баланс между приватностью и безопасностью, позволяет AirTag передавать информацию о местонахождении всем, кто находится поблизости, в течение всего дня. Однако на практике, по словам исследователей, эти изменения создали ситуацию, когда AirTag транслируют свое местоположение всем, кто проверяет их в ближайшем радиусе.

Решение, которое ученые придумали, основано на двух устоявшихся областях криптографии. Первый элемент — это «обмен секретами», который позволяет создавать системы, которые не могут ничего раскрыть о «секрете», пока не появится и не соберется вместе достаточное количество отдельных частей головоломки. Затем, если условия будут подходящими, система сможет восстановить секрет. В случае AirTag «секретом» является истинная статическая идентификационная информация устройства, лежащая в основе общедоступного идентификатора, который часто меняется в целях конфиденциальности.

Результаты исследования были представлены компании Apple и отраслевому консорциуму. Ученые надеятся на внедрение, демонстрирующее реальное влияние теоретической криптографии.