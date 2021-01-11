Президент Турции отказался от WhatsApp из-за невозможности помешать мессенджеру передавать данные Facebook

Что интересно, в качестве альтернативы американскому продукту был выбран местный аналог — приложение BiP, принадлежащее Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, передаёт Bloomberg. Именно в нём было решено пересоздать все рабочие группы и чаты, сообщает пресс-служба администрации президента.

Сообщается, что примеру Эрдогана также последовало Минобороны Турции. Стоит отметить, что отказ от WhatsApp — это вполне закономерный шаг, являющийся частью масштабной кампании президента Турции против зарубежных соцсетей.