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Президент Турции отказался от WhatsApp из-за невозможности помешать мессенджеру передавать данные Facebook
При этом данный отказ сложно назвать неожиданным
На днях стало известно о свежих изменениях в политике конфиденциальности WhatsApp. Согласно им, теперь мессенджер обязует своих пользователей делиться личными данными с головной компанией приложения — Facebook. В связи с этим, как стало известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от WhatsApp.
Что интересно, в качестве альтернативы американскому продукту был выбран местный аналог — приложение BiP, принадлежащее Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, передаёт Bloomberg. Именно в нём было решено пересоздать все рабочие группы и чаты, сообщает пресс-служба администрации президента.
Сообщается, что примеру Эрдогана также последовало Минобороны Турции. Стоит отметить, что отказ от WhatsApp — это вполне закономерный шаг, являющийся частью масштабной кампании президента Турции против зарубежных соцсетей.