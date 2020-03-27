При поддержке ВОЗ разработано мобильное приложение для помощи в вопросах коронавируса

В период эпидемии коронавируса очень важно соблюдать несколько основополагающих правил: каждый раз мыть руки после прикосновения к каким-либо поверхностям за пределами дома, соблюдать дистанцию во время нахождения на улице, а также не покидать пределов своей квартиры без явной на то необходимости. Но есть еще один момент, который является не менее важным: борьба с повсеместной дезинформацией. Именно для этой борьбы, при поддержке ВОЗ, и было разработано новое мобильное приложение для помощи в вопросах коронавируса.