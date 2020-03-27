Приложения
Сегодня 11:18
При поддержке ВОЗ разработано мобильное приложение для помощи в вопросах коронавируса
В ближайшее время оно появится на iOS и Android
В период эпидемии коронавируса очень важно соблюдать несколько основополагающих правил: каждый раз мыть руки после прикосновения к каким-либо поверхностям за пределами дома, соблюдать дистанцию во время нахождения на улице, а также не покидать пределов своей квартиры без явной на то необходимости. Но есть еще один момент, который является не менее важным: борьба с повсеместной дезинформацией. Именно для этой борьбы, при поддержке ВОЗ, и было разработано новое мобильное приложение для помощи в вопросах коронавируса.
На данный момент приложение, названное WHO MyHealth, планируется запустить на двух основных мобильных платформах — iOS и Android. Его разработкой занимаются специалисты крупнейших технологических компаний, таких как Google и Microsoft, а основной задачей программы станет информирование граждан о том, как стоит себя вести при эпидемии в том или ином случае. Подобный помощник уже был представлен некоторое время назад в виде чат-бота для WhatsApp.
Напомним, что, например, в России на сегодняшний день известно о 840 случаях заражения COVID-19, при этом только за последние сутки заболело 182 новых человека. Также имеется 2 летальных исхода в связи с осложнениями, вызванными новым коронавирусом.