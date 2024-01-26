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Приложения
Опубликовано 26 января 2024, 16:50
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Приложение Apple Подкасты будет самостоятельно создавать субтитры

Оно выйдет с iOS 17.4
Apple объявила о предстоящем введении автоматической транскрипции подкастов в свое приложение Podcasts. Это нововведение расширит доступность и улучшить общее восприятие подкастов. В приложении авторы смогут выбирать между загрузкой собственных транскриптов для отображения или предоставлением Apple возможности генерировать их.

Хотя эта функция обеспечивает удобство, есть важные детали, о которых следует знать. Процесс транскрибирования начинается после загрузки эпизода, но существует «небольшая задержка», пока он станет доступен. Слушателям, желающим немедленно погрузиться в любимые подкасты, возможно, придётся запастись терпением: Apple рекомендует ждать не менее 24 часов после загрузки эпизода. Продолжительность эпизода может повлиять на время, необходимое для транскрипции.

Для получения точной транскрипции подкастеры должны соблюдать стандарты качества Apple. Эпизоды с перекрывающимися диалогами или музыкой могут столкнуться с трудностями в достижении оптимального качества транскрипции. Для тех, кто решил загрузить свои транскрипты, файлы должны быть в формате VTT или SRT. Кроме того, подкастеры могут редактировать транскрипцию для повышения точности.

Запуск транскрипции в Apple Podcasts запланирован на весну с выходом iOS 17.4. Первоначально эта функция будет доступна на английском, немецком, испанском и французском языках, а затем охватит более 170 стран и регионов. Старые эпизоды будут постепенно транскрибироваться, способствуя более широкому и приятному восприятию подкастинга.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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