Приложение Авито удалили из магазина App Store

В Авито рекомендуют не удалять установленное приложение и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений.

Тем, у кого приложение не установлено, предлагается использовать мобильную версию сайта.

Это не первый случай, когда приложение исчезает из App Store. В 2019 году оно также было удалено. Тогда представитель компании объяснил, что новая версия приложения была отправлена на рассмотрение в Apple и ожидала одобрения.

«Изменение требований к приложениям в App Store — стандартная процедура для Apple. После устранения недочетов и прохождения проверки приложение вернулось в магазин», — пояснили тогда в компании.