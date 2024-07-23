Приложение Авито удалили из магазина App Store

Опубликовано 23 июля 2024, 09:26
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Приложение Авито удалили из магазина App StoreОнлайн-доску за что?
Приложение Авито исчезло из магазина App Store, сообщила пресс-служба компании. Причины удаления пока неизвестны.
В Авито рекомендуют не удалять установленное приложение и отключить функцию автоматической выгрузки неиспользуемых приложений.
Тем, у кого приложение не установлено, предлагается использовать мобильную версию сайта.
Это не первый случай, когда приложение исчезает из App Store. В 2019 году оно также было удалено. Тогда представитель компании объяснил, что новая версия приложения была отправлена на рассмотрение в Apple и ожидала одобрения.
«Изменение требований к приложениям в App Store — стандартная процедура для Apple. После устранения недочетов и прохождения проверки приложение вернулось в магазин», — пояснили тогда в компании.