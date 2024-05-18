Приложение для очистки Windows увидело угрозу во всех поисковиках, кроме Bing

Однако пользователи этого приложения столкнулись с интересной особенностью. Когда сеанс работы PC Manager доходит до исправления ошибок и предложения тех или иных решений для «ремонта» ОС, утилита видит угрозу производительности и конфиденциальности в любой поисковой системе, установленной по умолчанию в браузере Edge.

Не касается это только поисковика Microsoft — Bing. Установка этого сервиса предлагается в качестве решения проблем с Windows. Такая особенность работы PC Manager появилась в последней версии Windows 11.

По словам обозревателя издания The Register, убедившегося именно в такой работе утилиты, возврат к Bing вряд ли решит проблемы пользователей с Edge или их ПК в целом, и рекомендация больше похожа на попытку Microsoft привлечь больше людей к использованию Bing.