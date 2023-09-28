Приложение для проверки товаров на подделки сделают стандартным на смартфонах в России

«Честный знак» — приложение для контроля качества продуктов, состава, получения данных о производителях. По словам Мантурова, это приложение — «своего рода инструмент общественного контроля». Министр отметил, что «Честный знак» должно быть под рукой у всех россиян.

По статистике, приложение «установили уже более одиннадцати миллионов наших граждан, которые суммарно воспользовались им свыше 150 млн раз».