Приложение для проверки товаров на подделки сделают стандартным на смартфонах в России

Приложение для проверки товаров на подделки сделают стандартным на смартфонах в РоссииНад этим работают Минпромторг и Минцифры
Глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров в ходе совещания президента России с правительством сообщил, что в настоящее время подчинённое ему ведомство совместно с Минцифры прорабатывает возможность предустановки приложения «Честный знак» на все ввозимые в страну смартфоны.
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«Честный знак» — приложение для контроля качества продуктов, состава, получения данных о производителях. По словам Мантурова, это приложение — «своего рода инструмент общественного контроля». Министр отметил, что «Честный знак» должно быть под рукой у всех россиян.
По статистике, приложение «установили уже более одиннадцати миллионов наших граждан, которые суммарно воспользовались им свыше 150 млн раз».
Этот своего рода инструмент общественного контроля должен быть под рукой у всех россиян. Скачать его можно бесплатно в магазинах приложений. Кроме того, этим летом сканер «Честного знака» добавлен в сервис «Госуслуги». И мы сейчас работаем с Минцифры над включением приложения в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию.