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Приложение для знакомств Tinder закрыло доступ пользователям, штурмовавшим Капитолий
Их аккаунты заблокировали за «пропаганду насилия»
Как стало известно, популярное приложение для онлайн-знакомств Tinder начало блокировать аккаунты пользователей, которые были замечены за штурмом Капитолия на прошлой неделе.
Сама компания объясняет подобные действия тем, что она выступает против проявления любого вида насилия, передаёт CNET. При этом компания-владелец Tinder также подтвердила, что она продолжит блокировать аккаунты всех тех, кого разыскивают американские спецслужбы.
Напомним, что в результате штурма Капитолия сторонниками президента Трампа, Twitter объявила о вечной блокировке аккаунта политика. В свою очередь это вызвало переход сторонников действующего главы США в соцсеть Parler. Ответом на это стало удаление приложения платформы из Google Play и App Store, а также отказ Amazon предоставлять ей свои сервера.