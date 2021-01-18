Приложение для знакомств Tinder закрыло доступ пользователям, штурмовавшим Капитолий

Сама компания объясняет подобные действия тем, что она выступает против проявления любого вида насилия, передаёт CNET. При этом компания-владелец Tinder также подтвердила, что она продолжит блокировать аккаунты всех тех, кого разыскивают американские спецслужбы.

Напомним, что в результате штурма Капитолия сторонниками президента Трампа, Twitter объявила о вечной блокировке аккаунта политика. В свою очередь это вызвало переход сторонников действующего главы США в соцсеть Parler. Ответом на это стало удаление приложения платформы из Google Play и App Store, а также отказ Amazon предоставлять ей свои сервера.