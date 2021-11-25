Приложение для знакомств в «ВКонтакте» автоматически создало анкеты пользователей и подтянуло удалённые данные

Но пользователи не оценили поведение приложения, начавшего автоматически создавать анкеты женщин старше 18 лет. Из-за этого множество женщин начали жаловаться на обращения к ним для знакомств мужчин, с которыми они не хотели бы поддерживать каких-либо отношений. Причём многие женщины и не думали ни с кем знакомиться вообще.

Пользователи отмечали, что приложение не только создавало анкеты на основании информации из профиля, но также из личной переписки. Кроме того, в анкеты попадали фото и другая информация, которую пользователи удаляли ещё до запуска приложения. Об этом также начали жаловаться мужчины и те люди, кто уже состоит в отношениях.

При этом приложение достаточно легко отключить и закрыть анкету. Через мобильное приложение «Вконтакте» нужно зайти в мини-приложение «VK Знакомства» и в настройках снять галочку «Знакомлюсь».

Из-за массовых жалоб пользователей соцсеть временно закрыла «VK Знакомства», чтобы разобраться с причинами происходящего. «Работа сервиса «VK Знакомства» будет восстановлена после проведения проверки на соответствие стандартам качества сервисов, размещённых на платформе мини-приложений "Вконтакте", и стандартам качества социальной сети в целом. Всем пользователям с активными платными подписками мы предложим в качестве компенсации бонусный период наших премиум-возможностей в равноценном объёме», — заявил директор по развитию суперприложения «ВКонтакте» Антон Циварев.