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Приложение для знакомств введет возможность вызова полиции при необходимости
Наконец-то подобные сервисы задумались о безопасности пользователей
Компания Match Group, владеющая популярным приложением для знакомств Tinder, опубликовала на официальном сайте заявление о том, что она намерена внедрить в приложение функцию, благодаря которой пользователи смогут оповещать полицию об опасных ситуациях на свиданиях.
По словам компании, в ближайшее время она намерена выпустить сразу несколько обновлений, которые должны будут обеспечить большую безопасность пользователей. Одним из подобных нововведений окажется частичная интеграция в Tinder приложения Noonlight — с его помощью пользователи смогут в случае экстренных ситуаций информировать полицию о своем местоположении. Также Tinder даст возможность удобно зафиксировать различные данные, касающиеся свидания, в том числе где и с кем оно проходит, чтобы в случае необходимости вызвать сотрудников правоохранительных органов.
Что же касательно сроков запуска нововведений, то компания заявила о том, что новые функции станут доступны в конце января на территории США и в будущем для пользователей по всему миру.