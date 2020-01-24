Приложение для знакомств введет возможность вызова полиции при необходимости

По словам компании, в ближайшее время она намерена выпустить сразу несколько обновлений, которые должны будут обеспечить большую безопасность пользователей. Одним из подобных нововведений окажется частичная интеграция в Tinder приложения Noonlight — с его помощью пользователи смогут в случае экстренных ситуаций информировать полицию о своем местоположении. Также Tinder даст возможность удобно зафиксировать различные данные, касающиеся свидания, в том числе где и с кем оно проходит, чтобы в случае необходимости вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Что же касательно сроков запуска нововведений, то компания заявила о том, что новые функции станут доступны в конце января на территории США и в будущем для пользователей по всему миру.