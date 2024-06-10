Приложения
Опубликовано 10 июня 2024, 20:38
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Приложение «Фото» получило крупнейшее обновление в истории

Стало явно современнее и чище
Приложение «Фото» на iOS получило крупнейшее обновление в своей истории, сделав использование программы более удобным и интуитивно понятным.
Приложение «Фото» получило крупнейшее обновление в истории
© Apple

Теперь приложение объединено в один вид, с сеткой фотографий в верхней части и библиотекой, организованной по темам, в нижней.

Сетка фотографий отображает всю библиотеку и позволяет выбирать «Месяцы» и «Годы» для просмотра. Также появился фильтр, который позволяет скрывать скриншоты и фильтровать изображения прочими способами.

Приложение «Фото» получило крупнейшее обновление в истории
© Apple

Под сеткой фотографий появилось пространство, включающее коллекции, которые можно сортировать по темам, таким как «Время», «Люди», «Воспоминания», «Поездки» и другие. Новые коллекции можно переупорядочивать или закреплять.

Функция «Недавние дни» показывает фотографии, сделанные за последние несколько дней, автоматически фильтруя фотографии чеков и другие ненужные изображения.

Приложение «Фото» получило крупнейшее обновление в истории
© Apple

Раздел «Люди и домашние животные» теперь собирает фотографии групп людей, а при пролистывании вправо от сетки появляется новый карусельный режим с избранными фотографиями и другими любимыми коллекциями, которые автоматически обновляются для отображения новых изображений.

Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
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