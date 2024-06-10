Приложение «Фото» получило крупнейшее обновление в истории

Теперь приложение объединено в один вид, с сеткой фотографий в верхней части и библиотекой, организованной по темам, в нижней.

Сетка фотографий отображает всю библиотеку и позволяет выбирать «Месяцы» и «Годы» для просмотра. Также появился фильтр, который позволяет скрывать скриншоты и фильтровать изображения прочими способами.