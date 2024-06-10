Приложение «Фото» получило крупнейшее обновление в истории

Приложение «Фото» получило крупнейшее обновление в историиСтало явно современнее и чище
Теперь приложение объединено в один вид, с сеткой фотографий в верхней части и библиотекой, организованной по темам, в нижней.
Сетка фотографий отображает всю библиотеку и позволяет выбирать «Месяцы» и «Годы» для просмотра. Также появился фильтр, который позволяет скрывать скриншоты и фильтровать изображения прочими способами.
Под сеткой фотографий появилось пространство, включающее коллекции, которые можно сортировать по темам, таким как «Время», «Люди», «Воспоминания», «Поездки» и другие. Новые коллекции можно переупорядочивать или закреплять.
Функция «Недавние дни» показывает фотографии, сделанные за последние несколько дней, автоматически фильтруя фотографии чеков и другие ненужные изображения.
Раздел «Люди и домашние животные» теперь собирает фотографии групп людей, а при пролистывании вправо от сетки появляется новый карусельный режим с избранными фотографиями и другими любимыми коллекциями, которые автоматически обновляются для отображения новых изображений.