Приложение Gemini на iOS «забило» Apple Intelligence количеством новых функций

Одна из главных функций обновлённого приложения Gemini — доступ к экспериментальной модели Flash 2.0. Обновление также добавляет поддержку интеграций Home и Photos.

Основная «фишка» обновления заключается в добавлении поддержки сервиса Live для более чем 21 дополнительного языка. Пользователям Gemini Advanced — флагманской версии Gemini — на iOS предлагается выбор из трёх моделей, однако последняя модель Flash 2.0 всё еще находится в стадии тестирования, поэтому рекомендуется использовать другие две модели.

Кроме того, теперь пользователи могут получить доступ к фотографиям Google прямо в приложении Gemini для редактирования изображений без необходимости загружать их отдельно. Обновление Gemini на iOS предлагает пользователям Apple возможность использовать новые функции и улучшения для более удобного использования приложения.

Как отмечают инсайдеры, модель Gemini 1.5 Pro предназначена для сложных задач, Gemini Flash 1.5 — для повседневных задач, где скорость выполнения не менее важна, тестируемая Gemini Flash 2.0 Experimental — последняя модель Gemini.

При этом штатная для iOS Apple Intelligence по-прежнему ограничивается только одним языком, а Gemini в этом время начала поддерживать ещё 11 языков.