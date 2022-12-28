Приложение «Госуслуги» старых версий перестанет работать на Android

Для работы приложений нужен Android 9 и более поздние версии. В Минцифры рекомендовали установить в настройках автообновление приложений. Вручную это можно сделать в магазине приложений Google Play — нужно нажать на кнопку «Обновить» на странице нужного продукта.

Данная инструкция актуальна также для RuStore и AppGallery.