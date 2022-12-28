Приложение «Госуслуги» старых версий перестанет работать на Android

00:55, 28 декабря 2022
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Приложение «Госуслуги» старых версий перестанет работать на AndroidМинцифры рекомендовало срочно обновиться
С 27 декабря на смартфонах россиян прекратят работу устаревшие приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» для Android.
Фото: Osnmedia.ru
Для работы приложений нужен Android 9 и более поздние версии. В Минцифры рекомендовали установить в настройках автообновление приложений. Вручную это можно сделать в магазине приложений Google Play — нужно нажать на кнопку «Обновить» на странице нужного продукта.
Данная инструкция актуальна также для RuStore и AppGallery.