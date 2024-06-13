Приложение «Лаборатории Касперского» научилось предупреждать о слежке по Bluetooth

Опубликовано 13 июня 2024, 15:13
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Приложение «Лаборатории Касперского» научилось предупреждать о слежке по BluetoothДля пользователей Apple вышло расширение для Safari
Компания «Лаборатория Касперского» анонсировала обновление своего Android-приложения, которое будет уведомлять о слежке за пользователем посредством Bluetooth-девайсов.
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К таким устройствам относятся геометки вроде Apple AirTag. Также приложение покажет список всех подозрительных устройств, работающих поблизости, которые потенциально могут следить за пользователем. Устройства будут вноситься в такой перечень, если всё время перемещаются за пользователем и присходит это некоторе время.
При этом новая функция будет предоставлена в бесплатной версии мобильного приложения «Лаборатории Касперского».
Пользователи Apple получат расширение для браузера Safari. Расширение позволит получать защиту от трекинга и блокировать рекламные баннеры, включая вредоносные.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков