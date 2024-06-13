Приложение «Лаборатории Касперского» научилось предупреждать о слежке по Bluetooth

К таким устройствам относятся геометки вроде Apple AirTag. Также приложение покажет список всех подозрительных устройств, работающих поблизости, которые потенциально могут следить за пользователем. Устройства будут вноситься в такой перечень, если всё время перемещаются за пользователем и присходит это некоторе время.

При этом новая функция будет предоставлена в бесплатной версии мобильного приложения «Лаборатории Касперского».

Пользователи Apple получат расширение для браузера Safari. Расширение позволит получать защиту от трекинга и блокировать рекламные баннеры, включая вредоносные.