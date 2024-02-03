Приложение от 2ГИС появились для гарнитуры Apple Vision Pro

Опубликовано 03 февраля 2024, 06:45
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Приложение от 2ГИС появились для гарнитуры Apple Vision ProС реалистичными 3D-моделями
Компания 2ГИС представила инновационное приложение 2GIS Immersive, разработанное специально для гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro. Пользователи могут совершать виртуальные прогулки, перемещаясь по трехмерным моделям знаковых зданий, таких как Московский Кремль, здание МГУ или Казанский собор в Санкт-Петербурге, прямо в своей комнате.
Приложение позволяет взаимодействовать с реалистичными 3D-моделями, создавая уникальный опыт виртуального знакомства с городским пространством. Этот шаг 2ГИС направлен на предоставление пользователям новых возможностей для исследования географической информации и создания увлекательного опыта использования картографических сервисов.
2GIS Immersive стало первым российским приложением для гарнитуры Apple Vision Pro.
Ранее мы писали, что Vision Pro, новейший AR-шлем Apple, уже на момент запуска может похвастаться поддержкой большего количества приложений, чем Windows Phone за всю историю его существования.