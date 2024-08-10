Приложение RuTube для iPhone исчезло из App Store

В Rutube заявили, что понимают вызванные неудобства и благодарны за поддержку со стороны пользователей. И будут бороться за скорейшее возвращение приложения для iPhone в App Store.

Также в Сети распространяется мнение, что удаление Rutube из App Store — ответ на замедление в России YouTube. Однако в Google Play скачать Android-приложение Rutube по-прежнему можно.

«Всё последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднён доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение», — сказано в сообщении сервиса.