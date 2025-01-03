Приложение Samsung Good Lock для настройки интерфейса станет доступно в Google Play

Опубликовано 03 января 2025, 15:001 мин.
Приложение Samsung Good Lock для настройки интерфейса станет доступно в Google PlayВозможно, в феврале
Вероятно, Samsung приурочила всеобщую доступность своего инструмента Good Lock для тонкой настройки интерфейса к десятилетию этого приложения. Вендор сделает Good Lock открытым для все пользователей.
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Приложение для тонкой настройки интерфейса смартфонов и планшетов Galaxy станет доступным в Google Play с выходом оболочки One UI 7, основанной на Android 15. И это приложение больше не будет эксклюзивным продуктом, доступным только в магазине Galaxy Store.
Конкретные сроки раскрытия Good Lock для всех пользователей пока неизвестны. Однако известно, что в Google Play стабильная версия Galaxy Store появится в феврале.