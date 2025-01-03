Приложение Samsung Good Lock для настройки интерфейса станет доступно в Google Play

Приложение для тонкой настройки интерфейса смартфонов и планшетов Galaxy станет доступным в Google Play с выходом оболочки One UI 7, основанной на Android 15. И это приложение больше не будет эксклюзивным продуктом, доступным только в магазине Galaxy Store.

Конкретные сроки раскрытия Good Lock для всех пользователей пока неизвестны. Однако известно, что в Google Play стабильная версия Galaxy Store появится в феврале.