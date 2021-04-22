Приложение Сбербанка научилось определять звонки финансовых мошенников

Для того, чтобы включить функцию, достаточно зайти в раздел «Безопасность» на главном экране и в настройках активировать кнопку «Проверять входящие звонки». При этом нововведение доступна как пользователям Android, так и владельцам iOS-устройств.

По словам представителей компании, ежедневно Сбер обрабатывает около 10 тыс сообщений о попытках мошенничества. Используя разработанную в стенах ИТ-компании модель анализа телефонных номеров, она формирует свою уникальную, основанную на реальных событиях базу для проверки. На сегодняшний день эта база содержит более 600 тыс уникальных мошеннических номеров.