Приложение TikTok оказалось способным обходить защиту в магазинах приложений Google и Apple

Приложение для Android обходит аудит кода сервисом за счёт множества собственных программных библиотек, что затрудняет его анализ. Приложение для iOS имеет свой видеоплеер, благодаря чему TikTok отличается от конкурентов скоростью, но при этом скрывает некоторую активность от магазина приложений.

Касательно безопасности пользовательских данных, в исследовании специалистов двух неназванных компаний по кибербезопасности говорится, что приложение TikTok обеих версий отслеживает данные пользователей. К тому же это ПО отслеживает и все устройства, с которых пользователь заходил в приложение.

Кроме того, эксперты отметили, что в силу особенностей кода, а также применения JavaScript приложение может скрытно менять своё поведение и отправлять данные пользователей без их ведома.