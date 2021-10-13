Приложение WhatsApp для компьютеров можно будет использовать без привязки к смартфону

Как рассказало издание Iguides, мессенджер WhatsApp, несмотря на свою популярность постоянно развивается и добавляет новые функции. Одно из последних нововведений — возможность полноценного использования компьютерной версии мессенджера без постоянной привязки к смартфону. Как отмечает источник, раньше настольное приложение WhatsApp не работало, если смартфон не был подключён к интернету.

Чтобы включить новую функцию в версии WhatsApp для компьютера, проделайте следующие шаги:

1. сначала откройте WhatsApp на смартфоне;

2. пройдите в «Настройки», после — в «Связанные устройства», затем — в пункт «Бета-версия для нескольких устройств» и выберите «Использовать»;

3. подтвердите действие;

4. обязательно отвяжите учётную запись WhatsApp на своём компьютере и привяжите её заново.

После этого у вас появится возможность автономного использования приложения на компьютере. При этом и на ПК, и на Mac в верхнем углу приложения появится надпись «бета». А посередине окна вы увидите подсказку о том, что теперь WhatsApp на компьютере можно использовать независимо от смартфона на четырёх устройствах одновременно.