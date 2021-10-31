Приложение WhatsApp начало избавляться от связи с Facebook

В неё будут входить различные сервисы, начиная от самой соцсети Facebook, заканчивая Instagram, Oculus и WhatsApp. Приложение последнего, как оказалось, начало избавляться от упоминания связи непосредственно с Facebook.

В свежей бета-версии мессенджера под номером 2.21.220.14 надпись «from Facebook» сменилась на «from Meta». Что интересно, изначально подобное уточнение в WhatsApp также появилось относительно недавно.