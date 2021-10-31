Приложение WhatsApp начало избавляться от связи с Facebook

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Приложение WhatsApp начало избавляться от связи с FacebookЖаль, что всё это всего лишь «внешняя оболочка»
Как известно, на днях компания Facebook решила впервые за свою историю переименоваться. Теперь головная корпорация Марка Цукерберга будет называться просто — Meta.
В неё будут входить различные сервисы, начиная от самой соцсети Facebook, заканчивая Instagram, Oculus и WhatsApp. Приложение последнего, как оказалось, начало избавляться от упоминания связи непосредственно с Facebook.
В свежей бета-версии мессенджера под номером 2.21.220.14 надпись «from Facebook» сменилась на «from Meta». Что интересно, изначально подобное уточнение в WhatsApp также появилось относительно недавно.
Напомним, что в рамках Oculus Connect 2021, Цукерберг сделал множество интересных анонсов. В том числе заявил, что легендарная GTA San Andreas в будущем выйдет для шлемов виртуальной реальности Oculus Quest 2.
Источник: WABetaInfo