Приложение Xiaomi теперь чистит память любых смартфонов

Фирменная оболочка Xiaomi для Android под названием MIUI стала одной из самых популярных в мире. Количество её пользователей превышает 300 миллионов штук. После выхода серии смартфонов с «чистым» Android в рамках программы Android One, компания начала запускать приложения из MIUI в онлайн-магазин Google Play.

Xiaomi уже выпустила в Google Play такие приложения, как ShareMe (Mi Drop), Mi File Manager, Mi Remote, App Vault, Mi Video, Mi Calculator, Mint Browser, Mint Launcher и Mint Keyboard. Теперь в Google Play стало доступно приложение для очистки памяти Xiaomi Cleaner Lite.

Пока приложение предлагается в рамках программы раннего доступа и может работать нестабильно. Оно требует определённых разрешений по правам доступа, но вполне работает даже если не разрешить совершать и управлять звонками.

Xiaomi Cleaner Lite чистит кэш приложений, устаревшие файлы, пакеты apk и «мусор» в памяти. Интерфейс очень похож на то, что мы можем увидеть в MIUI Security Cleaner.

Приложение доступно для бесплатной загрузки в Google Play.