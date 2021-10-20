Приложение Яндекс.Маркета теперь позволяет «примерить» крупную технику в интерьере квартиры

Приложение Яндекс.Маркета теперь позволяет «примерить» крупную технику в интерьере квартирыПокупатель увидит, подходит ли техника по своим габаритам для конкретных условий
Для этого Яндекс.Маркет создал более 32 млн простых 3D-моделей разной крупногабаритной техники в виде геометрических фигур вроде параллелепипеда или куба.
Но чтобы прийти к таком решению, был проведён опрос пользователей, который показал, что потенциальных покупателей интересует не только внешний вид техники и в целом товара, но и габариты, чтобы быть уверенными, что покупка «впишется» в интерьер и подойдёт по размерам. Так, 42% респондентов ответили именно о том, что хотели бы знать размеры товара, которые помогут понять, поместится ли он в реальной обстановке. Это касается холодильников, стиральных машин и прочего.
В отношении электроники 21,4% опрошенных высказались о том, что им хотелось бы знать, как расположены разъёмы в технике, чтобы понять, как её лучше поставить. Также одним из самых частых ответов стало желание ознакомиться с внешним видом товара — 19% участников опроса. В частности, это относится к телевизорам.
Тем не менее в приложении Яндекс.Маркета фокус внимания — на габаритах техники. Для этого нужно открыть приложение Маркета, в карточке нужного товара нажать на жёлтый кружок со схематическим кубом и выбрать AR-просмотр. Сразу же активируется камера смартфона. Её достаточно навести на нужное место, подождать несколько секунд — и приложение встроит простую 3D-модель товара в пространство на экране. Затем можно будет перемещать смартфон, чтобы увидеть с разных сторон, помещается ли техника там, где необходимо.
Режим дополненной реальности работает в приложении Яндекс.Маркета на iOS и в смартфонах на Android, в которых установлены сервисы для использования дополненной реальности. Также посмотреть 3D-модели техники можно через мобильный браузер Safari.