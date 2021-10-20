Приложение Яндекс.Маркета теперь позволяет «примерить» крупную технику в интерьере квартиры

Для этого Яндекс.Маркет создал более 32 млн простых 3D-моделей разной крупногабаритной техники в виде геометрических фигур вроде параллелепипеда или куба.

Но чтобы прийти к таком решению, был проведён опрос пользователей, который показал, что потенциальных покупателей интересует не только внешний вид техники и в целом товара, но и габариты, чтобы быть уверенными, что покупка «впишется» в интерьер и подойдёт по размерам. Так, 42% респондентов ответили именно о том, что хотели бы знать размеры товара, которые помогут понять, поместится ли он в реальной обстановке. Это касается холодильников, стиральных машин и прочего.