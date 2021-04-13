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Сегодня в 10:30
Приложение Яндекса научилось распознавать стоимость вещей через камеру
А также ещё паре интересных фишек
Яндекс объявил о новой интересной функции, добавленной в собственное приложение компании. Теперь в нём есть «умная» камера, способная в реальном времени распознавать и искать предметы, используя для этого компьютерное зрение, машинный перевод и поиск.
Новая функция позволяет переводить текст и сканировать документы, рассказали Ferra.ru представители Яндекса.
Для этого достаточно навести камеру на что-нибудь, после чего камера сама отметит объекты, которые сумела распознать.
Более того, встроенная камера способна узнавать как место, где можно купить ту или иную вещь, так и её стоимость.
Свежее обновление приложения Яндекс уже сейчас доступно на iOS и Android. Для активации камеры, нужно нажать на её иконку в поисковой строке.