Приложение Zoom для айфонов перестанет работать на iOS 11 и 12 уже в марте

Уже в марте iOS-приложение Zoom перестанет работать на 11-й и 12-й версиях этой операционной системы. И это значительное количество устаревших устройств в мире.

В компании объяснили, что минимальной версией «яблочной» ОС для продолжения работы является iOS 13. Это необходимо для обеспечения защиты устройств пользователей и выпуска обновлений.