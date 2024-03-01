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Приложения
Опубликовано 01 марта 2024, 06:45
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Приложение Zoom для айфонов перестанет работать на iOS 11 и 12 уже в марте

Поддерживаться приложение будет только с iOS 13
Разработчики сервиса для видеосвязи Zoom анонсировали прекращение работы на айфонах с iOS 11 и 12.
Приложение Zoom для айфонов перестанет работать на iOS 11 и 12 уже в марте

© Zoom / Google Play

Уже в марте iOS-приложение Zoom перестанет работать на 11-й и 12-й версиях этой операционной системы. И это значительное количество устаревших устройств в мире.

В компании объяснили, что минимальной версией «яблочной» ОС для продолжения работы является iOS 13. Это необходимо для обеспечения защиты устройств пользователей и выпуска обновлений.

Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
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