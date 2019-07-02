Приложения для “раздевания” девушек на фото объявлены вне закона

Вся эта шумиха с фотографиями оголенных девушек, полученных в результате работы нейросетей, связана с нарастанием в обществе беспокойства по поводу конфиденциальности. Например, буквально на прошлой неделе в сети появилось приложение под названием DeepNude, которое использует искусственный интеллект для “раздевания” женщин на фотографиях, на которых они изначально изображены одетыми. Samsung также недавно разработала систему, которая позволяет создавать видеоклипы из одного единственного изображения. На фоне всеобщей озабоченности будущим, в котором нейросети способны нарушить определенную приватность, руководство Reddit, например, запретило deepfake-порно.

К слову создатели DeepNude, после повышенного интересного СМИ и пользователей к их продукту, быстренько прикрыли лавочку, удалив приложение со своего сайта.