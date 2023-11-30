Приложения еще нескольких российских банков пропали из магазинов Google Play и App Store

Среди них — «Почта банк», «Абсолют банк», «Хоум банк», банк «Русский стандарт» и Всероссийский банк реконструкции и развития (ВБРР).

Это произошло после того, как в начале ноября США ввели санкции против этих кредитных организаций.

Что интересно, приложение банка «Бланк», против которого также были введены санкции, по-прежнему доступно в Google Play. Также доступно приложение «Русский Стандарт Страхование».

Напомним, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США еще 2 ноября внесло в SDN-лист несколько российских кредитных организаций. И именно их приложения, “внезапно”, пропали с онлайн-магазинов Google и Apple.