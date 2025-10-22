Приложения на Windows 11 придётся обновлять в срок от 1 до 5 недель

По новым рекомендациям, пользователи больше не смогут оставлять программы из Microsoft Store без обновлений. После выхода нового обновления система предложит установить его немедленно или отложить на срок от одной до пяти недель. Отложить обновление на неопределённый срок, отказавшись от него, невозможно, поскольку система в конечном итоге установит его автоматически.

Однако, Microsoft уточнила, что пользователи могут временно приостановить автоматическое обновление, но тогда приложения вовсе останутся без обновления. Windows Central подчёркивает, что аналогичная система уже существует для обновления операционной системы. Пользователи могут отложить установку обновлений Windows на некоторое время, но полностью отказаться от них невозможно — система всё равно установит новые патчи.

При этом пользователи могут использовать определённые версии приложений без обновления. Обозреватели Windows Central отметили, что новая политика распространяется только на приложения, установленные из Microsoft Store. Если приложение установлено из другого источника, Windows не будет требовать его обновления.