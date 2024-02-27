Приложения оператора карт «Мир» исчезли из App Store, но уже скачанные — работают

В НСПК предупредили пользователей, что уже скачанные продукты продолжат работать в штатном режиме, поэтому их не нужно ни удалять, ни обновлять. К тому же доступны веб-версии этих сервисов. Кроме того, в НСПК отметили, что оплата по QR-кодам по-прежнему работает в приложениях банков-участников системы.

Приложения для Android-смартфонов можно скачать из российского RuStore.