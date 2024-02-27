Приложения оператора карт «Мир» исчезли из App Store, но уже скачанные — работают

Опубликовано 27 февраля 2024, 16:03
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Приложения оператора карт «Мир» исчезли из App Store, но уже скачанные — работаютУстановленные приложения не нужно ни удалять, ни пытаться обновить
Из магазина iOS-приложений App Store внезапно исчезли платёжные сервисы «СБПэй» и «Привет!» Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая является оператором российских карт «Мир».
В НСПК предупредили пользователей, что уже скачанные продукты продолжат работать в штатном режиме, поэтому их не нужно ни удалять, ни обновлять. К тому же доступны веб-версии этих сервисов. Кроме того, в НСПК отметили, что оплата по QR-кодам по-прежнему работает в приложениях банков-участников системы.
Приложения для Android-смартфонов можно скачать из российского RuStore.
Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков