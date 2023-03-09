Приватный поисковик DuckDuckGo будет отвечать пользователям с помощью ChatGPT

Приватный поисковик DuckDuckGo будет отвечать пользователям с помощью ChatGPTНо пока идёт бета-тестирование
Компания DuckDuckGo, разработчик приватной поисковой системы, выпустила бета-версию поискового помощника DuckAssist, основанного на технологиях, на которых работает бот ChatGPT. Решение от DuckDuckGo призвано помогать пользователям искать информацию.
Фото: Searchenginejournal.com
DuckAssist доступен как в браузере, то есть непосредственно в поисковике, не собирающем информацию о пользователях, так и в качестве расширения. Ответы на поисковые запросы генерируются автоматически, данные собираются из «Википедии» и других связанных источников, например, из Британской энциклопедии и других.
Когда ответ будет готов, в поисковике появится иконка с волшебной палочкой и кнопка «Спросить меня». Но DuckAssist не является чат-ботом, с приложением нельзя вести диалог.
Пока разработка ассистента ограничена «бетой», но в случае успешного тестирования, программа будет открыта для всех пользователей.
В DuckDuckGo заверяют, что, как и в случае с поисковиком и браузером, не собирают данные пользователей. Сохраняется анонимность поиска и всех данных, которыми компания обменивается с партнёрами по проекту — OpenAI и Anthropic.