Проблемы с безопасностью в Google Chrome дотянулись и до Арабских Эмиратов

Регулятор рекомендовал всем пользователям на территории ОАЭ иметь в виду, что уязвимости в безопасности Android, указанных браузеров, а также Apple-платформ iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS могут привести к финансовым и репутационным потерям в случае успешных хакерских атак.

В связи с этим Совет по кибербезопасности ОАЭ призвал пользователей «обновить свои системы и программное обеспечение, чтобы смягчить потенциальные угрозы», а также «незамедлительно обновить браузеры Chrome до последней версии, чтобы обезопасить себя от возможных угроз».

Также отмечается, что согласно отчёту IBM Cost of a Data Breach («Стоимость утечки данных»), в 2022 году финансовый показатель утечек составил порядка $4,35 млн по сравнению с $4,24 млн в 2021 году.