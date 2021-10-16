Проблемы с гипертонией научились лечить при помощи смартфона

Своеобразный эксперимент проводился на 28 тыс добровольцах, которые страдали гипертонией. Им было от 43 до 58 лет, говорится в JAMA Network Open.

В рамках программы проводилось отслеживания их кровяного давления. Также участники получали данные о своём состоянии в автоматическом режиме в мобильное приложение. А уже эта информация использовалось для составления советов по улучшению давления — при помощи диеты или физических упражнений.

Оказалось, что 85% участников сумели с помощью приложения снизить систолическое давление. Помогло оно и с менее серьёзными заболеваниями. Так, около 70% участников с гипертонией первой стадии в течение года смогли улучшить своё состояние.