Проблемы с YouTube вывели «VK Видео» в топ магазинов приложений для Android и iPhone в России

Опубликовано 07 августа 2024, 07:33
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Проблемы с YouTube вывели «VK Видео» в топ магазинов приложений для Android и iPhone в РоссииИ непонятно, как к этому относиться…
Приложение российского видеосервиса «VK Видео» заняло лидирующие позиции в категории «Развлечения» в магазинах App Store и Google Play на территории России.
Этот рост популярности произошел на фоне серьезных проблем с западным YouTube. Впервые заметили замедление работы сервиса Google в июле, а к концу месяца скорость упала настолько, что просмотр видео стал практически невозможен.
Ситуация только ухудшается. И хоть существуют разные способы обхода ограничений, не все пользователи готовы разбираться в них.
В итоге многие пользователи вынуждены переходить на альтернативные платформы, такие как «VK Видео». Также растет популярность RuTube. В App Store это приложение заняло второе место в категории «Развлечения».
Таким образом, проблемы с YouTube способствуют росту популярности российских видеосервисов, которые становятся основными платформами для просмотра видео контента в стране.