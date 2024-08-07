Проблемы с YouTube вывели «VK Видео» в топ магазинов приложений для Android и iPhone в России

Этот рост популярности произошел на фоне серьезных проблем с западным YouTube. Впервые заметили замедление работы сервиса Google в июле, а к концу месяца скорость упала настолько, что просмотр видео стал практически невозможен.

Ситуация только ухудшается. И хоть существуют разные способы обхода ограничений, не все пользователи готовы разбираться в них.

В итоге многие пользователи вынуждены переходить на альтернативные платформы, такие как «VK Видео». Также растет популярность RuTube. В App Store это приложение заняло второе место в категории «Развлечения».

Таким образом, проблемы с YouTube способствуют росту популярности российских видеосервисов, которые становятся основными платформами для просмотра видео контента в стране.