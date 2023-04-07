Продавцы не нашли способ предустановить магазин RuStore на смартфоны по требованию правительства

В РАТЭК входят Huawei, Samsung, «М.Видео-Эльдорадо» и другие компании. В отзыве речь идёт о том, что обязательная интеграция в ОС российского RuStore создаёт серьёзные риски для производителей электроники и в большинстве случаев такие требования «технически невыполнимы». По мнению участников рынка, Google запрещает установку на Android сторонних магазинов приложений и может привести «к отзыву лицензии на модель по всему миру».

Минцифры пока не отреагировало на отзыв компаний, но известна позиция ведомства: на Android-смартфонах Samsung и Xiaomi установлены альтернативные Google Play магазины приложений — Galaxy Store и GetApps и эти сервисы вполне работоспособны.