Программа CCleaner для очистки Windows перестала работать в России

Компания Avast, разработчик утилиты, прекратила работу своих продуктов, включая антивирусы Avast и AVG, на российском рынке в начале 2024 года.

Пользователи, пытающиеся запустить программу, сталкиваются с ошибкой, сообщающей, что «Этот продукт запрещено использовать в вашем месте пребывания».

Соответствующее решение Avast последовало за блокировкой работы антивирусов и мобильных приложений компании в России с 29 января 2023 года. При попытке их использования также появляется сообщение о «неподдержке» в данном регионе.

Для российских пользователей, желающих продолжить использование CCleaner, предложены альтернативные способы обхода ограничений без необходимости использования VPN. Один из таких методов – смена DNS, которая позволяет обходить блокировки.