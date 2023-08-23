Программирование в таблицах: Microsoft добавила поддержку языка Python в Excel

Публичный предпросмотр новой функции доступен сегодня. Он уже позволяет пользователям Excel обрабатывать и анализировать данные с помощью Python.

Для доступа к свежей функциональности не потребуется устанавливать отдельное программное обеспечение или настраивать дополнение, так как интеграция Python в Excel будет частью встроенных коннекторов Excel и Power Query.

Microsoft также добавит новую функцию PY, которая позволяет отображать данные Python в сетке электронной таблицы Excel.

Благодаря сотрудничеству с Anaconda, популярные библиотеки Python, такие как pandas, statsmodels и Matplotlib, также будут доступны в Excel.

Что интересно, Python-расчёты выполняются в облаке Microsoft, а результаты возвращаются в рабочий лист Excel. Пользователи смогут создавать формулы, сводные таблицы и графики, основанные на данных Python, привлекая библиотеки построения графиков, такие как Matplotlib и Seaborn.