Программу для точного прогноза селей создали в России

Опубликовано 22 июля 2025, 21:081 мин.
Программу для точного прогноза селей создали в РоссииРазработка поможет предупреждать опасные природные явления
Специалисты Уральского федерального университета совместно с китайскими коллегами разработали математическую модель для прогнозирования селевых потоков. Новое программное обеспечение способно с высокой точностью предсказывать эти опасные природные явления как в горных, так и в равнинных регионах.
Традиционные системы оповещения учитывают только количество осадков. Российские учёные обнаружили, что для точного прогноза необходимо анализировать ещё один ключевой показатель — энергию рыхлого материала в грунте. Опасность возникает, когда этот показатель превышает 3 млрд Дж/м² при суточных осадках более 27 мм.
Как отмечают разработчики, их модель демонстрирует рекордную точность — средняя ошибка составляет всего 0,006%, что в 4000 раз меньше, чем у существующих аналогов. Это позволяет значительно раньше предупреждать о возможных катастрофах.
Эксперты отмечают, что в последние годы частота селевых потоков в средней полосе России заметно увеличилась из-за изменения климата и роста количества осадков.