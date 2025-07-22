Программу для точного прогноза селей создали в России

Традиционные системы оповещения учитывают только количество осадков. Российские учёные обнаружили, что для точного прогноза необходимо анализировать ещё один ключевой показатель — энергию рыхлого материала в грунте. Опасность возникает, когда этот показатель превышает 3 млрд Дж/м² при суточных осадках более 27 мм.

Как отмечают разработчики, их модель демонстрирует рекордную точность — средняя ошибка составляет всего 0,006%, что в 4000 раз меньше, чем у существующих аналогов. Это позволяет значительно раньше предупреждать о возможных катастрофах.

Эксперты отмечают, что в последние годы частота селевых потоков в средней полосе России заметно увеличилась из-за изменения климата и роста количества осадков.