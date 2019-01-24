Производитель памяти показал, как браузер Google Chrome её жрёт

Компания Corsair, известный производитель компьютерного «железа», опубликовала забавный видеоролик о браузере Chrome от Google в официальном аккаунте Twitter.

В ролике в шуточной форме демонстрируется, как браузер Chrome обращается с компьютерной памятью. Он, буквально, «жрёт» её. Под конец видео к Chrome присоединяется Photoshop от Adobe. После короткой потасовки за память, Chrome отгоняет Photoshop и доедает остатки.

Едва он успевает возрадоваться, как высвечивается хорошо известное пользователям уведомление об ошибке с сообщением, что программа не отвечает. А затем выводится печально известный «синий экран смерти» Windows.

Отметим, что это хорошо известная проблема Chrome, на которую неоднократно жаловались пользователи и неоднократно обсмеивали в сети.