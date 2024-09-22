Производитель стекла представил первую в мире прозрачную базовую станцию 5G

Опубликовано 22 сентября 2024, 19:301 мин.
Производитель стекла представил первую в мире прозрачную базовую станцию 5GАнтенны впишутся в окружающий дизайн
Японский производитель стекла AGC совместно с компанией Jtower и оператором связи NTT Docomo представил первую в мире прозрачную базовую станцию 5G WAVEANTENNA для зданий.
WAVEANTENNA — устройство, состоящее из проводящего полупрозрачного материала, подключённого к двум стёклам. Устройство работает в диапазоне 5G Sub6 — между 3,7 ГГц и 4,5 ГГц. По словам руководителя отдела маркетинга AGC Шоты Очиаи, первый вариант стеклянной базовой станции предназначен для зданий и помещений. В силу дизайна и конструкции антенны вписываются в общую уличную канву и интерьер помещений.
Также готовятся версии для автомобилей, чтобы пользователи использовали интернет 5G во время поездок.