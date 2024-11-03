Прокуратура Бельгии подключилась к французскому расследованию в отношении Telegram

Как сообщила бельгийская газета Soir, в рамках совместного расследования Бельгия и Франция будут обмениваться новыми данными и проводить совместные действия. Более того, по информации источника, Бельгия интересуется Telegram с 2020 года. Якобы мессенджером частенько пользуются преступные группировки.

Согласно официальному сообщению представителя федеральной прокуратуры Бельгии Эрика Вандерсипта, почти все расследования указывают на использование преступниками именно Telegram.