Прощай, легенда: Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10

Как сообщается, пользователям рекомендуется перейти с Windows 10 на Windows 11, так как эта ОС более продвинутыми, безопасными и эффективными возможностями. Если оборудование пользователя не поддерживает Windows 11, можно воспользоваться программой расширенных обновлений безопасности Windows 10 Consumer Extended Security (ESU) или приобрести новое устройство, соответствующее требованиям.

Чтобы проверить возможность бесплатного обновления до Windows 11 нужно перейти в настройки - «Обновление и безопасность» - «Центр обновления Windows» и выбрать «Проверить наличие обновлений».

Либо воспользоваться вышеуказанной программой расширенных обновлений безопасности Windows 10. По информации Microsoft, программа ESU позволяет продлить получение обновлений для Windows 10 на один календарный год после 14 октября 2025 года.