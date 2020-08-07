PUBG Mobile получит режим повышенной плавности эксклюзивно на смартфонах OnePlus

Напомним, что еще мае 2020 года OnePlus и Epic Games выступили с заявлением, согласно которому все пользователи OnePlus 8 смогут играть в Fortnite с частотой обновления изображения 90 кадров в секунду. Теперь же, по всей видимости, китайская компания решила заручиться поддержкой разработчиков другой популярной многопользовательской игры — PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile.

Судя по всему, доступна данная возможность будет владельцам всех смартфонов OnePlus, имеющих поддержку частоты обновления экрана 90 Гц и выше (кроме недавнего OnePlus Nord): OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. На данный момент, правда, речь идет лишь о периоде тестирования новой возможности, которое продлится до 6 сентября. В чем заключается суть тестирования и что будет после его окончания — пока что неизвестно.