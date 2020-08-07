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PUBG Mobile получит режим повышенной плавности эксклюзивно на смартфонах OnePlus

Учитывая популярность игры, это крайне заметное достижение для китайской компании
PUBG Mobile получит режим повышенной плавности эксклюзивно на смартфонах OnePlus. Об этом заявили представители производителя смартфонов.

Напомним, что еще мае 2020 года OnePlus и Epic Games выступили с заявлением, согласно которому все пользователи OnePlus 8 смогут играть в Fortnite с частотой обновления изображения 90 кадров в секунду. Теперь же, по всей видимости, китайская компания решила заручиться поддержкой разработчиков другой популярной многопользовательской игры — PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile.

Судя по всему, доступна данная возможность будет владельцам всех смартфонов OnePlus, имеющих поддержку частоты обновления экрана 90 Гц и выше (кроме недавнего OnePlus Nord): OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. На данный момент, правда, речь идет лишь о периоде тестирования новой возможности, которое продлится до 6 сентября. В чем заключается суть тестирования и что будет после его окончания — пока что неизвестно.