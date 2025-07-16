Приложения
Опубликовано 16 июля 2025, 02:15
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Пять стран ЕС протестируют приложение для проверки возраста в интернете

Инициатива направлена на защиту детей от вредного контента
Европейская комиссия представила прототип приложения, которое поможет ограничить доступ несовершеннолетних к потенциально опасному онлайн-контенту. В ближайшие месяцы его начнут тестировать во Франции, Дании, Италии, Греции и Испании. Каждая из стран адаптирует технологию под свои национальные нормы.
Пять стран ЕС протестируют приложение для проверки возраста в интернете

© Ferra.ru

Приложение предназначено для подтверждения возраста пользователей — оно позволит доказать, что человеку больше 18 лет. Это поможет ограничить доступ к сайтам с контентом для взрослых, азартными играми или социальными платформами, где действуют возрастные ограничения. После запуска приложение можно будет загрузить в онлайн-магазинах, чтобы использовать его для входа на сайты и платформы, требующие подтверждения возраста.

Некоторые страны, такие как Франция, уже пытаются ввести более строгие правила, например, повысив минимальный возраст для доступа к соцсетям до 15 лет. Однако такие меры пока ожидают одобрения на уровне ЕС. Новое приложение также может пригодиться и в офлайн-среде — например, для покупки алкоголя или табака.

Кроме технических решений, Евросоюз предложил онлайн-платформам конкретные рекомендации по обеспечению безопасности детей. Среди них — удаление функций, вызывающих зависимость, упрощенная возможность блокировки нежелательных пользователей, а также ограничение доступа к камере и фото.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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