Пять стран ЕС протестируют приложение для проверки возраста в интернете

Приложение предназначено для подтверждения возраста пользователей — оно позволит доказать, что человеку больше 18 лет. Это поможет ограничить доступ к сайтам с контентом для взрослых, азартными играми или социальными платформами, где действуют возрастные ограничения. После запуска приложение можно будет загрузить в онлайн-магазинах, чтобы использовать его для входа на сайты и платформы, требующие подтверждения возраста.

Некоторые страны, такие как Франция, уже пытаются ввести более строгие правила, например, повысив минимальный возраст для доступа к соцсетям до 15 лет. Однако такие меры пока ожидают одобрения на уровне ЕС. Новое приложение также может пригодиться и в офлайн-среде — например, для покупки алкоголя или табака.

Кроме технических решений, Евросоюз предложил онлайн-платформам конкретные рекомендации по обеспечению безопасности детей. Среди них — удаление функций, вызывающих зависимость, упрощенная возможность блокировки нежелательных пользователей, а также ограничение доступа к камере и фото.