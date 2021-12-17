QR-коды оказались самой неудобной технологией по мнению россиян

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QR-коды оказались самой неудобной технологией по мнению россиянА мобильные приложения — самой удобной
Компания Eset провела опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство респондентов уверены, что современные технологии упрощают жизнь и в целом приносят пользу. Но также участники опроса указали и на решения, вызывающие дискомфорт.
Так, 95% опрошенных ответили, что считают современные технологии полезными. Оказалось, что 95% респондентов довольны мобильными приложениями, 61% положительно оценили пользование облачными сервисами, а 49% считают, что жизнь упрощает высокоскоростной интернет.
Технологиями, которые подверглись наибольшей критике, оказались QR-коды, 64% ответили, что считают эту технологию самой неудобной. Так же, 64%, считают, что современные технологии могут стать причиной утечки личной информации в случае взлома гаджетов, 54% респондентов опасаются слежки. Также 44% опрошенных считают, что из-за современных технологий растёт недостаток живого общения, а 32% — боятся глобальной роботизации.
Источник: Rusbase