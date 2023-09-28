Райффайзенбанк начнёт блокировать вход в приложение за пределами России

По правилам кредитной организации, в случае смены налогового или валютного резидентства без уведомления банка могут последовать жёсткие санкции вплоть до закрытия счёта в одностороннем порядке, отказа в проведении операции, блокировки карты, расторжения договора и даже отказа в возобновлении обслуживания в будущем.

Авторы канала предположили, что, возможно, подобный случай произошёл. Клиент Райффайзенбанка купил валюту в брокерском приложении, но при попытке вывести её на банковский счёт произошла ошибка. При повторной попытке пользователь увидел сообщение: «Не смогли определить ваш статус налогового резидентства. Без него не получится правильно рассчитать налог и вывести деньги». Банк запросил дополнительные документы.

Примечательно, что в момент проведения операций клиент находился заграницей, а повторная попытка подать заявление на вывод под российским VPN ничего не дала. Но после неоднократных обновлений страницы в приложении, также под российским IP, появился ползунок «я налоговый резидент» и деньги удалось вывести.

Авторы не утверждают, что произошёл целенаправленный отказ из-за неподтверждённого резидентства, возможно, был сбой. При этом авторы посоветовали при нахождении заграницей авторизовываться в приложении Райффайзенбанка и других российских банков только под российским VPN.