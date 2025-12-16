Рамблер запустил ИИ-помощника, который объяснит новости простыми словами

Пользователи могут задавать как общие вопросы, например о последних новостях в России, так и конкретные, касающиеся отдельных событий или тем. Сервис способен пояснять контекст и отвечать на уточняющие вопросы, не ограничиваясь простым пересказом.

По словам исполнительного директора портала Анны Ивановой, инструмент призван сделать потребление информации более удобным и надежным. Он позволяет быстро получить проверенные факты, что особенно важно в условиях распространения недостоверной информации.

Технологической основой сервиса стала нейросеть «ГигаЧат» от Сбера.