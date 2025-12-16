Рамблер запустил ИИ-помощника, который объяснит новости простыми словами

Опубликовано 16 декабря 2025, 17:071 мин.
Рамблер запустил ИИ-помощника, который объяснит новости простыми словамиСервис отвечает на вопросы о событиях дня и дает ссылки на источники
Портал «Рамблер» добавил на главную страницу диалоговое окно с помощником на базе искусственного интеллекта (ИИ). Он отвечает на вопросы пользователей о новостях в реальном времени. Ответы формируются на основе материалов проверенных федеральных СМИ и собственного контента «Рамблера», с указанием ссылок на первоисточники.
Пользователи могут задавать как общие вопросы, например о последних новостях в России, так и конкретные, касающиеся отдельных событий или тем. Сервис способен пояснять контекст и отвечать на уточняющие вопросы, не ограничиваясь простым пересказом.
По словам исполнительного директора портала Анны Ивановой, инструмент призван сделать потребление информации более удобным и надежным. Он позволяет быстро получить проверенные факты, что особенно важно в условиях распространения недостоверной информации.
Технологической основой сервиса стала нейросеть «ГигаЧат» от Сбера.
