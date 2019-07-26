Раскрыт дизайн новой панели уведомлений в Windows

Компания Microsoft раньше времени распространила среди участников программы тестирования Windows Insider сборку следующего крупного обновления Windows 10.
Сборка Windows 10 20H1 Build 18947 пока не предназначена для тестирования публикой. Ошибка была устранена, но информация успела разлететься по сети.
В новой версии ОС тестеры обнаружили переработанное меню «Пуск», а также обновлённый интерфейс панели управлений. В ней присутствуют быстрые действия и настройки. Сама панель настраивается и может растягиваться, предоставляя доступ к дополнительным действиям. Оповещения теперь появляются над этой панелью с быстрыми действиями.
Крупное функциональное обновление Windows 10 20H1 должно стать доступно весной 2020 года.