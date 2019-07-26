Раскрыт дизайн новой панели уведомлений в Windows

В новой версии ОС тестеры обнаружили переработанное меню «Пуск», а также обновлённый интерфейс панели управлений. В ней присутствуют быстрые действия и настройки. Сама панель настраивается и может растягиваться, предоставляя доступ к дополнительным действиям. Оповещения теперь появляются над этой панелью с быстрыми действиями.

Крупное функциональное обновление Windows 10 20H1 должно стать доступно весной 2020 года.