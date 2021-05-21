Раскрыт новый способ кражи аккаунта WhatsApp

Об этом в интернете начали сообщать пользователи мессенджера, среди которых оказался и специалист таблоида Daily Mirror Томми Уотен (Tommy Wathen). Он отметил, что новый способ предполагает использование аккаунтов друзей пользователя. В частности, злоумышленники пытаются через сообщения от людей в контактах заставить жертву предоставить доступ к своему профилю.

Принцип схемы следующий: мошенник отправляет пользователю текст от лица знакомого, сообщая о том, что на смартфон жертвы должно было поступить СМС с кодом. Выдавая себя за друга злоумышленник просит, чтобы пользователь передал этот код ему, поскольку тот якобы по ошибке указал не свой номер.

“Привет, извини, я по ошибке отправил тебе шестизначный код, не мог бы ты прислать его мне, пожалуйста? Это срочно”, — может говорится в сообщении.

На деле же, передав мошеннику код, пользователь фактически предоставляет ему доступ к своему аккаунту.