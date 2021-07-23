Раскрыт новый вирус, загружаемый вместе с пиратскими играми

По словам специалистов, главной особенностью вируса является схема его маскировки. Как пишет Security Magazine, программное обеспечение имеет крайне сложную внутреннюю структуру, позволяющую обмануть не только антивирусники, но и экспертов по кибербезопасности.

При этом после попадания и установки на компьютер жертвы, MosaicLoader способен нанести совершенно различный ущерб, от кражи cookie-файлов и заканчивая взломом страниц пользователя в социальных сетях.

Отметим, что на сегодняшний день нет 100% защиты от вредоноса. В качестве профилактики эксперты предлагают отказаться от скачивания пиратского ПО — это должно сильно снизить вероятность подхватить вирус.