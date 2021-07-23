Раскрыт новый вирус, загружаемый вместе с пиратскими играми

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Сегодня в 14:20
Раскрыт новый вирус, загружаемый вместе с пиратскими играмиОт которого пока нет 100% защиты
В сети появился документ, максимально подробно описывающий новый зловред — MosaicLoader. Как оказалось, он передаётся на устройства жертв через загрузчик, чаще всего спрятанный в пиратских играх и приложениях.
По словам специалистов, главной особенностью вируса является схема его маскировки. Как пишет Security Magazine, программное обеспечение имеет крайне сложную внутреннюю структуру, позволяющую обмануть не только антивирусники, но и экспертов по кибербезопасности.
При этом после попадания и установки на компьютер жертвы, MosaicLoader способен нанести совершенно различный ущерб, от кражи cookie-файлов и заканчивая взломом страниц пользователя в социальных сетях.
Отметим, что на сегодняшний день нет 100% защиты от вредоноса. В качестве профилактики эксперты предлагают отказаться от скачивания пиратского ПО — это должно сильно снизить вероятность подхватить вирус.